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В сеть слили новую песню Моргенштерна об отъезде из России

В интернет слили трек Моргенштерна «Домой» об отъезде из России в Дубай

Фото: @morgen_shtern

В сеть слили новую песню рэпера Моргенштерна «Домой» об отъезде из России в Дубай. Об этом сообщает The Flow.

В интернете появился трек со словами: «Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбэк Оксимирона». Свой отъезд музыкант объяснил тем, что в стране «стало холодно». При этом в песне он зачитал о том, что планирует вернуться.

Моргенштерн также прокомментировал закрытие своего ресторана. «Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете happiness», — говорится в треке.

Артист отреагировал и на слова председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, который обвинил его в торговле наркотиками в интернете: «Bitch, это неправильно. Я торгую в соцсетях лишь своим ****** [лицом]».

Ранее сообщалось, что ресторан Моргенштерна Kaif закрыли, так как в ходе проверки заведения на Большой Дмитровке выяснилось, что в нем осуществлялась торговля нелегальным алкоголем. У ресторана нет лицензии на эту деятельность.

25 ноября стало известно, что Моргенштерн отправился в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что после выступления Бастрыкина опасается давления правоохранителей на своего доверителя.

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Марина Погосян
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