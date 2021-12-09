Оттаскавшего пассажирку за волосы московского таксиста сняли на видео

В Москве возле торгового центра «Каширская плаза» таксист подрался с пассажиркой. Инцидент сняли на видео, его опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как россиянка пинает несколько раз автомобиль и садится в салон, после этого таксист придавливает ее дверью такси, оттаскивает за волосы и бросает на проезжую часть. Россиянка поднимается, а таксист со словами «Что, еще хочешь, *****?» прогоняет ее.

По информации канала, таксист и пассажирка оказались парой, которые выясняли отношения после расставания. Перед дракой девушка по имени Оксана несколько раз ударила таксиста Максима по лицу, а когда парень пытался уехать, она решила испортить автомобиль.

После того как видео появилось в сети, мужчину уволили из такси. Подравшиеся россияне сказали, что не имеют претензий друг к другу.

Ранее в Воронеже водитель обматерил пассажирку из-за отсутствия маски и вытолкал ее из автобуса, при этом на лице мужчины также не было маски. Видео инцидента появилось сети. На них мужчина кричит на пассажирку и сообщает, что в транспорте проводится аудио- и видеозапись. При этом он обещает ее не трогать, но оскорбляет.