Российский водитель автобуса без маски обматерил и вытолкал пассажирку без маски

В Воронеже водитель обматерил и грубо вытолкал из автобуса женщину без маски

В Воронеже водитель обматерил пассажирку из-за отсутствия маски и вытолкал ее из автобуса, при этом на лице мужчины также не было маски. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал Baza.

На кадры попал момент конфликта между водителем и женщиной. Мужчина кричит на пассажирку и сообщает, что в транспорте проводится аудио- и видеозапись. При этом он обещает ее не трогать, но оскорбляет.

«Ваше ***** колхозное будет сегодня в интернете. Ты будешь звездой YouTube. Ты ***** немытая выйди отсюда на ***!» — кричит мужчина. Затем грубо хватает женщину и выталкивает из автобуса.

В мэрии Воронежа прокомментировали поступок водителя, пишет РИА Новости. Его вызовут к руководству транспортного предприятия для объяснений. Там добавили, что оправдать поведение мужчины нельзя.

Ранее кондуктор одного из маршрутных автобусов Красноярска мощными пинками вытолкала пассажирку на улицу. Видео инцидента появилось в сети. На записи видно, как девушка со связкой билетов и аппаратом для считывания транспортных карт борется с пожилой россиянкой без маски и бьет ее ногами, выгоняя из салона.