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После угрозы отключения газа Молдова начала платить «Газпрому» каждый день

Глава «Молдовагаза» Чебан: компания перечисляет «Газпрому» деньги на ежедневной основе

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В последнее время молдавская энергетическая компания «Молдовагаз» начала переводить платежи «Газпрому» на каждодневной основе, чтобы не повторилась ситуация, аналогичная концу ноября. Об этом рассказал глава предприятия Вадим Чебан, сообщает РИА Новости.

По его словам, организация надеется успеть перечислить деньги в срок, до 20 декабря. В министерстве инфраструктуры республики также отметили, что следят за ситуацией.

Чебан имеет в виду угрозу прекращения поставок, о чем в российской компании предупредили 22 ноября. Тогда представитель «Газрома» Сергей Куприянов заявил, что если «Молдовагаз» не переведет деньги в течение двух дней, то газ для страны отключат. Он подчеркнул, что поставщик крайне разочарован невыполнением молдавской стороной своих обязательств по только что заключенному контракту, где выплата платежей в срок была одним из условий.

Однако позднее «Газпром» все же пошел навстречу республике и согласился подождать до 26 ноября. «Молдовагаз» успела перевести средства, однако для этого компании потребовалась помощь правительства.

В начале декабря министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну пообещал, что компания больше не допустит задолженности перед «Газпромом».

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Платон Щукин
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После угрозы отключения газа Молдова начала платить «Газпрому» каждый день
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