Молдавия пообещала исправно платить России за газ

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну пообещал, что страна будет исправно платить России за газ, «Молдовагаз» больше не допустит задолженности перед «Газпромом», которые могут привести к предупреждениям об отключении. Его слова приводит ТАСС.

Спыну отметил, что часть расчетов за ноябрь направлены досрочно, в скором времени произойдет оплата за декабрь. Кроме того, для молдавской газовой компании есть необходимые субсидии со стороны государства.

«Не думаю, что снова может возникнуть такая ситуация. Я постоянно поддерживаю контакт с "Молдовагазом" по этому вопросу. "Молдовагаз" учитывает риски неплатежей со стороны населения», — подчеркнул вице-премьер.

22 ноября «Газпром» предупредил Молдавию, что прекратит поставки газа, если в течение 48 часов республика не оплатит задолженность за октябрь и ноябрь. В итоге выплату отсрочили до 26 ноября, тогда же долг был погашен. «Молдовагаз» не смогла найти коммерческого решения для оплаты долга, из-за чего и потребовалась помощь правительства. У компании не оказалось денег, так как она закупала газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров, а в тариф была заложена сумма гораздо ниже.

