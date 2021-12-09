Россию вытеснили из десятки лидеров по росту цен на жилье

Жилье на ведущих мировых рынках продолжает дорожать, в то время как Россия начала уступать другим странам по темпам роста цен на недвижимость, свидетельствуют данные рейтинга Knight Frank.

Согласно рейтингу за третий квартал 2021 года, по росту цен на жилье Россия заняла 14-е место, хотя в 2020 году находилась на восьмой позиции, а во втором квартале 2021 года — на десятой. По данным компании, в третьем квартале средняя цена жилья в стране выросла на 14,6 процента в годовом выражении. С поправкой на инфляцию показатель составил 7,1 процента.

Лидерство сохранила Турция, где жилье за год поднялось в цене на 35,5 процента. С учетом инфляции стоимость недвижимости выросла на 15,9 процента. Из десятки Россию вытеснил остров Джерси, переместившийся с 53-й позиции во втором квартале на седьмую в третьем. Также в новом рейтинге Россию по росту цен опередили Чехия, Эстония и Исландия. На втором месте рейтинга оказалась Южная Корея, где недвижимость подорожала на 26,4 процента, а на третьем — Новая Зеландия с ростом цен на 21,9 процента. В пятерку лидеров вошли Швеция (20,3 процента) и Австралия (18,9 процента).

Гендиректор «Бон Тон» Наталия Кузнецова считает, что на рынке новостроек рост цен начал замедляться, сообщает «Коммерсантъ». По ее прогнозам, в 2022 году стоимость жилья в Москве может вырасти на 10-12 процентов из-за инфляции и издержек. При этом в Knight Frank тоже ожидают, что недвижимость в России будет дорожать медленнее из-за снижения количества покупок с целью инвестиций на фоне роста ставок по ипотеке. Региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Марина Шалаева прогнозирует, что в 2022 году российские инвесторы будут вкладываться в зарубежную недвижимость, спрос на которую вырастет на 20 процентов.

Покупка недвижимости в ипотеку обходится россиянам все дороже. В ноябре крупные российские банки повысили ипотечные ставки по базовым программам в среднем на 0,4-1 процентный пункт. При этом не исключается дальнейший рост вслед за увеличением ключевой ставки Центрального банка. Пресс-служба ВТБ уже сообщила, что ипотека в 2022 году подорожает, а ставки станут двухзначными.