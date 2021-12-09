Устроивший стрельбу в московском МФЦ служил в ФСБ и СВР

Москвич Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» в Москве, до начала 2010 года служил в Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Службе внешней разведки (СВР) России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Москвич не был женат и не имел детей, жил один. Ранее Глазов не привлекался к уголовной ответственности.

По данным издания, Глазов в 1993 году окончил школу и поступил в Институт криптографии, связи и информатики (ИКСИ) академии ФСБ России, где получил высшее техническое образование. После этого он служил в спецслужбах. Причина досрочного увольнения мужчины пока неизвестна. При этом в материале отмечается, что она может быть связана с состоянием здоровья.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Глазов имел разрешение на огнестрельное оружие восемь лет назад. После истечения срока лицензии он его сдал.

8 декабря стало известно, что Глазов ранее проходил реабилитацию в психиатрической клинической больнице имени Алексеева, также известной как Кащенко.

45-летний отставной подполковник Глазов устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве днем 7 декабря. Мужчина сначала пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в одном здании с центром госуслуг, и выстрелил в одного из сотрудников. Затем злоумышленник выстрелил в охранника МФЦ и открыл огонь по посетителям. В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух или более лиц») УК РФ.