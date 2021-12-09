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Экс-замглавы ФСИН отдали под суд по делу о хищении почти 100 миллионов рублей

СКР завершил дело о хищении 94,6 млн рублей, в котором обвиняется экс-замглавы ФСИН

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Завершено расследование дела в отношении бывшего заместителя главы ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в хищении 94,6 миллиона рублей при ремонте в следственном изоляторе Симферополя. Об этом в четверг, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России 9СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, в период с 2015-го по 2017 год Коршунов отправил средства, выделенные на строительство СИЗО в Симферополе, в подконтрольные ему организации, которыми руководили его соучастники — временно исполняющий обязанности директора строительного управления (СУ-23) ФСИН Валерий Каклюгин и бенефициар компании «Юнистрой» Андрей Угланов. Они обналичили 94,6 миллиона рублей и присвоили их себе. При этом строительство не было завершено.

Коршунов был задержан в 2017 году. В 2019 году он получил семь лет лишения свободы за махинации с обувью в рамках госконтракта на 263 миллиона рублей. При изготовлении обуви использовался более дешевый кожевенный спилок, разницу в цене Коршунов разделил с сообщниками. В 2020 году экс-замглавы получил еще один срок — 9 лет за махинации при закупках горюче-смазочных материалов для нужд ФСИН.

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Елизавета Новикова
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