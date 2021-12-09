Генпрокурор рассказал о жесткой чистке рядов и выявлении «решал»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что в собственных рядах проводится жесткая чистка. Он прокомментировал коррупцию в надзорных органах в интервью РИА Новости.

По его словам, давление на оперативно-розыскные службы и следственные органы с целью «отмазать» своего работника полностью исключено.

«Чистка собственных рядов проводится особенно жестко и бескомпромиссно, поскольку на кону стоит авторитет прокуратуры. Более того, мы ведем эту работу открыто и гласно, понимая, что любое замалчивание внутренних проблем снижает к нам доверие граждан», — сказал Краснов.

Он отметил, что обращения о признаках коррупционного поведения, включая сообщения СМИ, тщательно разбираются в рамках служебных проверок. При наличии признаков преступления инициируется возбуждение уголовных дел, добавил генпрокурор.

Также Краснов озвучил личную позицию при выявлении «решал» среди прокуроров. «За прошедшие полгода к уголовной ответственности привлечено 18 прокуроров, 19 уволено в связи с нарушением присяги, еще 48 наказаны за совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника. Моя личная позиция при выявлении так называемых "решал" в прокурорских рядах до предела проста: мало никому не покажется», — заключил он.

Ранее Краснов раскрыл стоимость арестованного имущества российских коррупционеров. За девять месяцев этого года арестовано имущество на 53,8 миллиарда рублей. Впервые размер этого показателя превысил размер установленного ущерба (53,2 миллиарда).