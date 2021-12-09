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Белорусские банки подготовились к отключению от SWIFT

Центробанк РФ сообщил о подключении всех белорусских банков к российскому аналогу SWIFT

Фото: Wikipedia

Все белорусские банки подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России, которая создавалась для подготовки к возможному отключению страны от международной платежной системы SWIFT. Об этом на VIII Национальном платежном форуме рассказал глава управления департамента национальной платежной системы Банка России Денис Барышков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что СПФС показала высокую надежность и бесперебойную работу, к ней уже подключились 38 участников из девяти стран. В списке на сайте ЦБ среди прочих указаны турецкий, французский, японский и шведский банки.

Закон о возможности подключений к СПФС иностранных финансовых организаций президент России Владимир Путин подписал в 2018 году. Однако с того момента присоединялись к ней в основном участники из стран бывшего СССР.

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В августе этого года у белорусских банков начались проблемы при проведении транзакций через SWIFT. Поводом для них стал очередной пакет санкций со стороны США, введенный в годовщину начала массовых протестов в республике после обнародования официальных результатов президентских выборов.

В последние недели возобновились разговоры о том, что права на использование SWIFT может лишиться и Россия. Причиной для этих угроз стала информация о возможном вторжении российской армии на Украину. В Кремле отрицают подготовку к агрессии, однако европейские и американские чиновники разрабатывают меры противодействия.

В частности, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд допустила вариант, при котором Россия будет полностью изолирована от мировой финансовой системы.

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Платон Щукин
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