Польша потребовала от Европы начать расследование против «Газпрома»

Руководство Польши не может понять, почему Еврокомиссия медлит с началом антимонопольного расследования в отношении «Газпрома», хотя поводы для него очевидны. Об этом в эфире Польского радио заявила министр климата республики Анна Москва, передает ТАСС.

По ее словам, Варшава требует немедленного начала проверки российской компании на предмет чрезмерного использования роли монополиста и скромные поставки. Москва напомнила, что еврокомиссары имеют большой опыт запуска такой процедуры.

Министр рассказала, что вскоре встретится с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон и попробует настоять на польском видении ситуации. Она подчеркнула, что у Варшавы хватит доводов, чтобы «показывать, доказывать и уговаривать» Еврокомиссию. В начале декабря страна передала в ЕК дополнительные аргументы в свою пользу. Результатом такого расследования, считает Москва, может стать наказание «Газпрома» или проверка его соглашений с европейскими странами.

Накануне, 8 декабря, замглавы польской нефтегазовой компании PGNiG Пшемыслав Вацлавский рассказал, что Польша видит необходимость в более значительных поставках «Газпрома», чтобы Европа, а особенно Западная Европа, была в безопасности. По его мнению, цены на газ сохранятся на очень высоком уровне до марта-апреля, после чего заметно упадут, хотя и останутся гораздо выше обычных.

Перебои с электроэнергией в стране происходят уже с начала зимы. Республика попросила помощи у Швеции, в результате чего та запустила резервную электростанцию, работающую на мазуте.

Российская сторона отказывается признавать свою причастность к энергокризису в Европе, отмечая, что выполняет все заключенные контракты. Позиция противников Газпрома заключается в том, что экспортер категорически отказывается предоставлять дополнительные объемы топлива на биржу, несмотря на рекордные цены.

В середине сентября группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в Еврокомиссию письмо с призывом расследовать действия «Газпрома», но делу не дали ход.