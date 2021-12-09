Главный тренер «Барселоны» назвал вылет команды из Лиги чемпионов новой эрой
Главный тренер «Барселоны» Хави назвал вылет команды из Лиги чемпионов началом новой эрой. Его слова приводит Marca.
«Мы обязаны вернуть "Барселону" туда, где она заслуживает быть», — подчеркнул Хави. По его словам, команде стоит с достоинством отнестись к сложившейся ситуации. Поражение должно стать для клуба поворотным моментом, чтобы изменить качество игры.
В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» проиграла «Баварии». Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Хави признал, что «Бавария» доминировала над каталонцами в матче и в будущем его подопечные должны быть требовательнее к себе.
По итогам шести матчей команда Хави набрала семь очков и заняла на третье место в группе E. Впервые за 20 лет «Барселона» осталась без плей-офф Лиги чемпионов. Последний раз команда не выходила из группы в сезоне-2000/2001, не считая сезона-2003/2004, когда она не участвовала в розыгрыше.