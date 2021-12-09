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Главный тренер «Барселоны» назвал вылет команды из Лиги чемпионов новой эрой

Главный тренер «Барселоны» Хави о вылете команды из Лиги чемпионов: начинается новая эра

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал вылет команды из Лиги чемпионов началом новой эрой. Его слова приводит Marca.

«Мы обязаны вернуть "Барселону" туда, где она заслуживает быть», — подчеркнул Хави. По его словам, команде стоит с достоинством отнестись к сложившейся ситуации. Поражение должно стать для клуба поворотным моментом, чтобы изменить качество игры.

В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» проиграла «Баварии». Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Хави признал, что «Бавария» доминировала над каталонцами в матче и в будущем его подопечные должны быть требовательнее к себе.

По итогам шести матчей команда Хави набрала семь очков и заняла на третье место в группе E. Впервые за 20 лет «Барселона» осталась без плей-офф Лиги чемпионов. Последний раз команда не выходила из группы в сезоне-2000/2001, не считая сезона-2003/2004, когда она не участвовала в розыгрыше.

Дарья Коршунова
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