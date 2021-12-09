Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» не нужен России, поскольку последняя и без него способна совершить прорыв системы противоракетной обороны (ПРО) США, пишет 19FortyFive.

Американское издание уверяет, что Россия располагает 486 стратегическими ракетами, способными переносить 1,6 тысячи ядерных боеголовок, тогда как США имеют всего 44 противоракетных комплекса Ground-Based Interceptor (GBI). В публикации «Авангард» называется избыточным, поскольку Россия может подавить американскую систему ПРО и без него.

19FortyFive раскрывает «истинную угрозу» подобного комплекса. Во-первых, ракета «Авангарда», оснащаемая неядерной боевой частью, может использоваться в качестве тактического оружия. Во-вторых, Россия активно вооружает гиперзвуковыми ракетами самолеты, подводные лодки и надводные корабли, тем самым открывая ящик Пандоры.

Издание допускает, что возможная дальность применения отдельных гиперзвуковых систем может быть ограничена 100 километрами, что позволит их использовать в качестве артиллерии.

В августе российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военное ведомство собирается увеличить скорость, дальность и точность гиперзвуковых ракет. Он напомнил, что российская армия уже оснащена гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», ракетными комплексами «Авангард» с гиперзвуковым управляемым боевым блоком и лазерными комплексами «Пересвет».

В апреле издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы США запланировали испытание противоракеты Standard Missile 6 (SM-6) версии Block IB, которая в перспективе может стать «убийцей» российского «Авангарда».

В апреле 2018 года Breaking Defense сообщило, что американские истребители F-35 Lightning II к 2025 году смогут обнаруживать, отслеживать и, возможно, сбивать баллистические ракеты, фактически превратившись в летающие системы ПРО.