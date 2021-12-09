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Иммунолог дала совет пропустившим второй компонент вакцины от COVID-19 россиянам

Иммунолог Ивлева: при пропуске второго компонента вакцины не стоит начинать курс заново

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В случае, если человек пропустил второй компонент прививки от COVID-19, то не стоит начинать курс вакцинации заново. Такой совет россиянам дала врач-иммунолог, главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева, ее слова приводит «MK в Новосибирске».

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«Нужно просто сделать вторую прививку, как только появится возможность», — объяснила Ивлева. Она отметила, что даже если опоздание составит несколько недель, то это не обнулит действие первого компонента.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал утверждение, что переболевшим COVID-19 надо прививаться «Спутником Лайт», а не двухкомпонентной вакциной. Он отметил, что это наполовину правда.

Кроме того, он выступил за скорейшее введение QR-кодов в России.

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Никита Абрамов
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