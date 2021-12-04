Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за скорейшее введение QR-кодов в России в эфире на телеканале НТВ, передает «Коммерсант».

«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — заявил он.

Касательно ношения масок, Гинцбург отметил, что носить их должны и вакцинированные люди, так как это помогает предотвратить передачу инфекции «от того человека, который вакцинирован и который не знает, что он носитель, тем людям, которые не вакцинированы».

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.