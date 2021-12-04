Гинцбург развеял миф о коронавирусе

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург развеял ряд мифов, связанных с коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире телеканала НТВ.

В частности, ученый указал, что вакцинация не влияет на репродуктивную функцию организма, и это было доказано в институте акушерства и гинекологии имени Кулакова. Кроме того, подтвердилось, что «Спутник V» не воздействует на работу генов. При этом, по его словам, у переболевших коронавирусной инфекцией мужчин на длительный период угнетается сперматогенез и возможность зачатия резко уменьшается.

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Также Гинцбург прокомментировал утверждение, что переболевшим COVID-19 надо прививаться «Спутником Лайт», а не двухкомпонентной вакциной. Он отметил, что это наполовину правда, поскольку людям, перенесшим болезнь, через полгода необходимо идти в пункт вакцинации. Если есть возможность измерить уровень антител, и он превышает 300, то вторым компонентом не надо прививаться. Но если возможности измерить нет, то лучше привиться и жить спокойно, резюмировал ученый.

Ранее Гинцбург выступил за скорейшее введение QR-кодов в России. «Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — заявил он.

До этого глава центра Гамалеи рассказал, что заготовку адаптированной под новый штамм коронавируса омикрон вакцины от COVID-19 можно создать без его образца. По словам ученого, адаптировать вакцину можно, зная нуклеотидную последовательность вируса, так же, как специалисты центра уже проделывали подобную работу для всех предыдущих штаммов. Пока что образца омикрон-штамма в Центре нет, его ждут от Минздрава или «когда появится у нас инфицированный, тогда мы его выделим».