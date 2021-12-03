Гинцбург рассказал об адаптации вакцины к омикрон-штамму

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что заготовку адаптированной под новый штамм коронавируса омикрон вакцины от COVID-19 можно создать без его образца. Об этом сообщает ТАСС.

По словам ученого, адаптировать вакцину можно, зная нуклеотидную последовательность вируса, так же, как специалисты Центра уже проделывали подобную работу для всех предыдущих штаммов. Пока что образца омикрон-штамма в Центре нет, его ждут от Минздрава или «когда появится у нас инфицированный, тогда мы его выделим».

Новый штамм под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев инфицирования новым штаммом в России нет.