Опрошенные «Известиями» аналитики оценили возможность вернуть инфляцию в России к целевому уровню в четыре процента годовых, как призвал правительство президент Владимир Путин. По их мнению, у государства есть все необходимые инструменты для этого.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева в беседе с изданием указала на то, что власти могут поднять ключевую ставку, предоставить преференции бизнесу или разработать новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Вместе с тем она отметила, что говорить о достижимости цели говорить трудно, поскольку на инфляцию в 2022 году повлияет множество факторов, в том числе распространение коронавируса и ответ властей на него.

Так, если с каждый новый штамм будет менее агрессивнее предыдущего и COVID-19 перейдет в разряд сезонных заболеваний, этот фактор позволит сдерживать инфляцию в мире и, как следствие, в отдельных странах, считает Косарева.

Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая предположила, что инфляция может начать снижаться из-за эффекта высокой базовой ставки и ужесточения денежно-кредитной политики. Однако дальнейший сценарий зависит от того, когда инфляция достигнет пика. «Если пик инфляции будет пройден в 2021 году, то и пик ключевой ставки достижим в декабре; если нет — то ключевую ставку повысят и в начале 2022 года», — сказала она.

Среди рисков Беленькая перечислила вероятность сохранения инфляционного давления со стороны мировых цен на сырье, продовольствие, энергоресурсы и перевозки, а также рост зарплат. При этом увеличение ключевой ставки может замедлить экономический рост. Однако государство может повлиять на ситуацию, разработав дополнительные меры, способствующие расширению предложения по стимулированию конкуренции и снижению издержек.

Как считает глава дистрибьютора кондитерских изделий «Главторг» Карен Налбандян, от сдерживания инфляции выиграют все участники рынка. По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, Центробанку не удастся вернуть инфляцию к целевому уровню в указанные сроки, так как большинство проинфляционных факторов находятся вне контроля регулятора.

Ранее Минэкономразвития со ссылкой на данные Росстата сообщило, что по итогам ноября инфляция в России достигла 8,4 процента в годовом выражении, что стало максимумом с января 2016 года, то есть почти за шесть лет.

7 декабря Путин назвал инфляцию главной проблемой для россиян. По его мнению, в 2022 году ЦБ должен обеспечить возвращение к целевому уровню. Согласно текущему прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2021 года составит 7,4-7,9 процента, однако эксперты ожидают, что уложиться в эти параметры не получится, а перед Новым годом регулятор пойдет на новое повышении ставки, на уровень до 8,5 процента.