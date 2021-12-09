Россиянам назвали варианты самой дешевой ипотеки

Самую выгодную ипотеку на покупку вторичной недвижимости в Москве можно получить в банке «Россия», Энерготрансбанке и Московском Индустриальном Банке. Такие варианты дешевой ипотеки назвали в исследовании «Банки.ру», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Рейтинг наиболее низких ипотечных ставок был составлен без учета скидок и льготных условий. Исследование рассчитано на срок кредитования в 25 лет, 20-процентный первоначальный взнос, сумму кредита в 9,68 миллиона рублей при общей стоимости недвижимости в 12,1 миллиона рублей. На первом месте оказалась программа «Доступные миры» от банка «Россия» со ставкой 8,45 процента годовых. При отказе заемщика от личного и титульного страхования (страхование защищает от потери средств при признании сделки купли-продажи недействительной) ставка повысится на один процентный пункт.

Второе место заняла программа «Акция 2021» от Энерготрансбанка. Ипотечная ставка составила 8,5 процента годовых. Программа действует до 31 декабря 2021 года. При этом отсутствие личного и титульного страхования на ставке не сказывается. Замыкает тройку предложение «Готовое жилье» Московского Индустриального Банка со ставкой 8,8 процента. Если заемщик откажется от личного и титульного страхования, ставка увеличится сразу на три процентных пункта.

Ипотека в России продолжает дорожать. В ноябре крупные банки подняли свои ставки по базовым ипотечным программам на 0,4-1 процентный пункт. Ставки по ипотеке растут вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ. В пресс-службе ВТБ сообщили, что ожидают дальнейшего подорожания ипотеки в 2022 году и двузначных ставок.