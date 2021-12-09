SpaceX запустила для НАСА новую обсерваторию

С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета Falcon 9 в интересах НАСА, сообщает SpaceX.

Отмечается, что в головной части носителя установлен космический аппарат Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) — 325-килограммовая новая обсерватория, оснащенная тремя телескопами для отслеживания источников рентгеновского излучения во Вселенной.

После запуска и отделения от второй ступени Falcon 9 первая совершила успешную посадку на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

В декабре SpaceNews сообщило, что в 2021 году американская компания SpaceX побила годовой рекорд пусков собственной тяжелой ракеты Falcon 9. Издание отмечает, что по состоянию на 3 декабря было произведено 27 стартов подобных носителей. Предыдущий рекорд, включающий 26 пусков Falcon 9, был установлен в 2020 году.

В декабре прошлого года издание ArsTechnica сообщило, что SpaceX в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, побила собственный рекорд 2018-го по числу ракетных пусков.