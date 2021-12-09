Пандемия оставила без работы необычно много женщин

В результате пандемии коронавируса в 2020 году по всему миру вырос уровень безработицы. Но если обычно от экономических кризисов страдают мужчины, то на этот раз больше проблем испытали женщины. К такому выводу в совместном исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») пришли международная рекрутинговая компания Hays и OxfordEconomics.

Эксперты изучили ситуацию в 34 странах. В 24 из них, в том числе в США, Канаде, Японии, Испании, Швеции, в четвертом квартале 2020 года занятость женщин в среднем упала на 3,4 процента по сравнению с 2019-м, мужчин — на 3 процента. Хуже всего ситуация складывалась во втором квартале — женщины чаще мужчин оставались без работы на 1,3 процентных пункта.

В странах Латинской Америки разрыв оказался еще сильнее. Если занятость женщин упала на 12,1 процента, то у мужчин — только на 5,3 процента, разница составляет 6,8 процентных пункта.

В традиционных экономических кризисах наблюдается обратная картина — чаще работу теряют именно мужчины. Сокращается обрабатывающая промышленность, где доля мужчин больше, но остаются неизменными или теряют значительно меньше такие сферы, как торговля или гостиничный бизнес.

Для примера в отчете приводится ситуация на рынке труда Великобритании, где каждая шестая женщина (17 процентов) работала в одном из пострадавших секторов. Для мужчин такой показатель составил только 13 процентов. Данные Национальной статистической службы Великобритании показывают, что женщины чаще задействованы в профессиях, связанных с контактами с людьми, а формат занятости мужчин лучше подходит для удаленной работы. Исследование, проведенное в США, показало, что в сферах, адаптированных для удаленной работы, заняты 28 процентов мужчин и 22 процента женщин. В Австралии работать из дома в сентябре 2020 года смогли 54 процента мужчин и только 45 процентов женщин.

Еще одним фактором, который мог повлиять на тенденцию необычно высокой женской безработицы, стало закрытие школ и детских садов на время локдаунов, что значительно увеличило необходимость в уходе за детьми на дому. Из-за этого многие женщины не смогли совмещать работу и домашние обязанности.

Ранее сообщалось, что максимальный размер пособия по безработице в России в 2022 году увеличится до 12 792 рублей. По сравнению с текущим уровнем его поднимут на 662 рубля.