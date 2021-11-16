В России увеличили пособия по безработице

Максимальный размер пособия по безработице в России в 2022 году увеличится до 12 792 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными... минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12792 рублей», — говорится в нем. В 2021 году размер максимального пособия по безработице составляет 12130 рублей.

О грядущем увеличении пособий в Минтруде сообщали в начале октября. Условия получения пособия не поменяются: после регистрации гражданина в качестве безработного первые три месяца ему будет начисляться сумма в размере 75 процентов от заработка, но не более 12 729 рублей. В следующие три месяца размер помощи составит 60 процентов от заработка, но не более пяти тысяч рублей. Минимальная сумма пособия останется на уровне 2021 года (1500 рублей).