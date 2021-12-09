Мужчина выгнал беременную дочь из дома и объяснился

Пользователь Reddit под ником Throwaway587210 рассказал, что выгнал 19-летнюю беременную дочь, и объяснил свой поступок. По словам отца, он поставил перед девушкой условие: либо она отказывается от ребенка, либо навсегда покидает дом родителей.

О беременности дочери мужчина узнал недавно. Девушка боялась, что ее родители выяснят, кто является отцом ребенка, и поэтому несколько месяцев скрывала от них правду. «Я думал, что моя дочь бросила того подонка после ультиматума, который я поставил. Она должна была расстаться с парнем или уйти из моего дома, и тогда она выбрала первое. По крайней мере, я так думал», — написал он.

Мужчина потребовал, чтобы дочь сразу после родов сдала ребенка в детдом, в противном случае он пригрозил выставить ее на улицу. «Она пообещала заботиться о ребенке, но мне было тяжело ей поверить, потому что я узнал, что она лгала мне долгое время и тайком встречалась с тем парнем», — поделился он. В итоге девушка отказалась выполнить требование отца, и тогда он выгнал ее из дома.

В комментариях к посту большинство пользователей раскритиковали его решение. «Вы знаете, что если вы запрещаете дочери видеться с бойфрендом, то от этого она начинает только сильнее хотеть встречаться с ним, да? И как поможет решить ситуацию тот факт, что вы выгнали ее, беременную, беззащитную, нуждающуюся в поддержке и любви, из дома? Я считаю, что вы плохой родитель», — выразил мнение один из юзеров.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как запретила свекрови оставаться с внучкой наедине по одной причине. Женщина не хотела прокалывать ребенку уши, а бабушка пыталась сделать это втайне от ее родителей, но была поймана.