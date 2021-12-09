Украина заявила об отсутствии информации об идущем в Керченский пролив корабле

Госпогранслужба Украины заявила об отсутствии информации об идущем в сторону Керченского пролива корабля управления «Донбасс» Военно-морских сил страны. Об этом сообщает ТАСС.

Украинские власти пока не прокомментировали инцидент. На ситуацию отреагировал депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» экс-президента страны Петра Порошенко Алексей Гончаренко, пишет РИА Новости.

По его мнению, сообщения о движении корабля ВМС Украины в сторону Керченского пролива — это попытка сорвать телефонные переговоры украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Джо Байдена, которые длились в процессе их поступления.

Ранее ФСБ России сообщило, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, требования изменить курс не выполняет. В ведомстве отметили, что действия корабля создают угрозу безопасности мореплавания. Утром он снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было.

Позднее ФСБ сообщило, что корабль лег на обратный от Керченского пролива курс, по-прежнему не реагируя на запросы. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.