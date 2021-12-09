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В Хабаровском крае спасенную косулю отогрели в лимузине

В Хабаровском крае из замерзшей реки спасли косулю

В Хабаровском крае спасли косулю, которая застряла на замерзшей реке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в поселке Заветы Ильича. Животное оказалось на льду и не могло встать, так как его ноги разъезжались в разные стороны. Проезжавшие мимо мужчины сделали из веревки петлю, накинули на звереныша и вытащили на берег.

Спасенную косулю отогрели в лимузине. При этом неизвестно, как и почему такой автомобиль оказался поблизости. Позднее животное отпустили обратно в лес.

Ранее тульские байкеры спасли тонувшего в сточной канаве пса. Его назвали Тиль в честь лидера группы Rammstein. В настоящее время животное идет на поправку. Ему сделали необходимые уколы и составили план лечения, однако впереди для его восстановления и содержания требуется еще много расходов: ему нужны санитарная обработка, дополнительные анализы и прививки. Байкеры открыли сбор средств для помощи Тилю.

Марина Погосян
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