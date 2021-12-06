Тульские байкеры спасли тонувшего в сточной канаве пса

В Тульской области байкеры спасли тонувшего в сточной канаве пса. Об этом сообщается в группе «Тульский мотосоюз» во «ВКонтакте».

«Отогрели и свозили в ветеринарку. Сделали необходимые первичные процедуры. Ценник, конечно, на ремонт братьев наших меньших впечатляющий... Понятно, конечно, что уличная собака не нужна никому от слова совсем. Поэтому решено было, что если Тиль (назвали в честь предстоящего в [клубе] «М2» концерта трибьюта Rammstein) отлежится и оклемается, то будет жить. Возможно, даже на территории клуба», — говорится в публикации.

В других постах отмечается, что животное идет на поправку. Ему сделали необходимые уколы и составили план лечения, однако впереди для его восстановления и содержания требуется еще много расходов: ему нужны санитарная обработка, дополнительные анализы и прививки. Байкеры открыли сбор средств для помощи Тилю.

«Теперь мы уверены, что у песеля начнется другая, более светлая жизнь. Тем более, что у него теперь есть свой собственный стильный ошейник!» — написали участники «Тульского мотосоюза».

Они добавили, что пес будет жить в рок-клубе «М2». В ближайшее время там для него соорудят специальное место для проживания.