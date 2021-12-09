В Москве нашли рекордно дорогую однокомнатную квартиру

Специалисты ЦИАН нашли самые дорогие однокомнатные квартиры и апартаменты в московских новостройках. Соответствующее исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Лидером рейтинга оказалась «однушка» на Арбате, в комплексе Turandot Residences, который расположен рядом с театром Вахтангова. Площадь квартиры — 75,6 квадратного метра, а стоимость — 160,41 миллиона рублей. Планировка предусматривает два санузла, гардеробную и лоджию в 99,9 квадратного метра. Эта квартира рекордно — более чем в два раза— подорожала в начале осени 2021 года.

На втором месте — жилой комплекс «Дом Лаврушинский», который строится рядом с Третьяковской галереей. Стоимость квадратного метра в нем — 2,21 миллиона рублей. Однокомнатная квартира площадью 67,2 квадратных метра обойдется покупателю в 148,19 миллиона рублей. Третье место занял комплекс «Титул на Якиманке». На его четвертом этаже продается «однушка» площадью 62,86 квадратного метра за 71,02 миллиона рублей.

Также в топ-5 попали ЖК «Тессинский, 1» между Яузским бульваром и Серебрянической набережной и ЖК Artisan по соседству с «Домом Мельникова». Стоимость однокомнатных квартир в этих комплексах составила 69,38 миллиона (площадь — 57 квадратных метров) и 64,45 миллиона (площадь 65,10 метра) соответственно.

Стоимость недвижимости на первичном рынке в Москве продолжает уверенно расти. В ноябре 2021-го средняя цена квадратного метра в новостройках увеличилась на 3 процента и достигла 265 тысяч рублей. Средняя стоимость новой квартиры комфорт-класса в столице пробила психологическую отметку в 13 миллионов рублей и к декабрю составила 13,1 миллиона рублей.