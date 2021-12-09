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УЕФА отменил матч между «Тоттенхэмом» и «Ренном» в Лиге конференций

УЕФА подтвердил отмену матча между «Тоттенхэмом» и «Ренном» из-за вспышки коронавируса

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердили отмену матча 9 декабря между лондонским «Тоттенхэмом» и французским «Ренном» в рамках 6-го тура Лиги конференций. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято из-за вспышки коронавируса в английской команде. Сообщалось, что заразились восемь футболистов и пять членов тренерского штаба. Новая дата встречи пока не названа.

Матч заключительного тура группы G должна была пройти в Лондоне 9 декабря в 23:00 по московскому времени. Но в среду пресс-служба «Тоттенхэма» объявила, что клуб не сможет принять участие в игре из-за вспышки коронавируса в команде.

Дарья Коршунова
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