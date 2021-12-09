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Милонов предложил работодателям устраивать лекции о пользе вакцинации

Депутат Госдумы Милонов предложил работодателям устраивать лекции о пользе вакцинации
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил работодателям проводить в своих трудовых коллективах лекции специалистов, которые бы рассказывали о пользе добровольной вакцинации. С соответствующей инициативой он обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову, передает RT.

Милонов подчеркнул, что массовая вакцинация по-прежнему остается главным способом борьбы с коронавирусом, однако многие россияне по разным причинам не торопятся делать прививку. Просвещение россиян могло бы помочь увеличить темпы вакцинации, считает парламентарий.

«Прошу вас рассмотреть идею о рекомендации всем российским работодателям устраивать публичные лекции в своих трудовых коллективах медицинских и научных работников по теме развенчивания мифов относительно прививки против коронавируса, а также пользы добровольной вакцинации», — говорится в тексте обращения.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса нет. По его словам, данный препарат является самым эффективным и безопасным в мире. Он добавил, что если понадобится адаптировать «Спутник V» под новых возбудителей коронавирусной инфекции, это займет два-три месяца.

Марина Совина
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