Посадившего самолет с отказавшим двигателем российского летчика наградят

Посадившего самолет с отказавшим двигателем в Псковской области летчика Воздушно-космических сил (ВКС) России представят к награде. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны, передает RT в своем Telegram-канале.

По информации военного ведомства, инцидент произошел в четверг, 9 декабря, во время учений на аэродроме Кресты под Псковом.

Старший лейтенант Максим Кабаков, оценив ситуацию, произвел вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха. Благодаря его грамотному маневру никто из 13 человек, находившихся на борту самолета, не пострадал.

Ранее в Петропавловске-Камчатском у Як-40 при посадке разрушилась пневматика правой стойки шасси. Находившиеся на борту три пассажира и четыре члена экипажа не пострадали, фюзеляж судна не поврежден.

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента.