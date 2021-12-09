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Посадившего самолет с отказавшим двигателем российского летчика наградят

Минобороны представит к награде посадившего самолет с отказавшим двигателем летчика ВКС

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Посадившего самолет с отказавшим двигателем в Псковской области летчика Воздушно-космических сил (ВКС) России представят к награде. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны, передает RT в своем Telegram-канале.

По информации военного ведомства, инцидент произошел в четверг, 9 декабря, во время учений на аэродроме Кресты под Псковом.

Старший лейтенант Максим Кабаков, оценив ситуацию, произвел вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха. Благодаря его грамотному маневру никто из 13 человек, находившихся на борту самолета, не пострадал.

Ранее в Петропавловске-Камчатском у Як-40 при посадке разрушилась пневматика правой стойки шасси. Находившиеся на борту три пассажира и четыре члена экипажа не пострадали, фюзеляж судна не поврежден.

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента.

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Анна Щербакова
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