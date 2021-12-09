Политтехнолог назвал условие соблюдения Украиной Минских соглашений

США могут надавить на Украину и заставить ее выполнить Минские соглашения с предоставлением автономии Донбассу для того, чтобы заключить договор о безопасности между Россией и НАТО. Такое гипотетическое условие соблюдения договоренностей Киевом назвал в разговоре с «Лентой.ру» политтехнолог Марат Баширов. Тем не менее он отметил, что пока это остается исключительно в рамках догадок и необходимо дождаться заявлений от официальных американских властей.

Ранее в Белом доме допустили, что президент США Джо Байден может надавить на Киев. Такие предположения появились после заявления американского лидера о намерении принять более активное участие в разрешении конфликта на востоке Украины. Сценарий с вмешательством Байдена должен решить вопрос с предоставлением автономии Донбассу, сообщили сотрудники аппарата американского президента.

Позитивные последствия переговоров Путина и Байдена

Баширов отметил, что не ясно, соответствует ли это предположение действительности. Но, по его словам, если следовать логике, услышанной в ходе переговоров Путина и Байдена, подобный вариант развития событий, действительно, можно предположить.

«Путин говорил о том, что Россию очень волнует тема, связанная с безопасностью. В том числе и в вопросе продвижения НАТО к границам нашей страны — именно в этом контексте, вероятно, и упоминалась Украина как страна, куда хочет войти альянс и разместить там свое вооружение. И если говорить об обеспечении безопасности нашей страны, то неизбежно появляется тема с конфликтом в Донбассе», — объяснил политтехнолог.

Он подчеркнул, что пока НАТО присутствует около границ самопровозглашенных ДНР и ЛНР в таком значительном количестве, пока в регионе присутствуют иностранные советники, это однозначно не способствует диалогу о безопасности. Потому если американцы хотят достичь переговорного процесса, подойти к заключению какого-то договора между Россией и НАТО, это потребует и заключения договора между Донбассом и Украиной.

«А это, как мы понимаем, возможно только в формате Минских соглашений, — резюмировал политолог. — И все же, прежде чем делать какие-либо выводы и строить предположения, необходимо дождаться не вбросов от отдельных СМИ, а официальных заявлений украинских властей и США».

Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи 7 декабря, главной темой обсуждения стала Украина. В американском и украинском публичном пространстве с ноября активно идет обсуждение о якобы готовящемся военном вторжении России на Украину зимой 2022 года. В Москве все обвинения отрицают и, напротив, говорят об агрессивной политике НАТО. Ранее Путин потребовал от альянса юридических гарантий нерасширения военного блока на восток.