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Программный директор «Муз-ТВ» покинул канал после штрафа за гей-пропаганду

Разыграев ушел с поста программного директора «Муз-ТВ» после штрафа за гей-пропаганду

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Программный директор «Муз-ТВ», продюсер и шоумен Андрей Разыграев сообщил об увольнении с телеканала. Уход Разыграева произошел вскоре после того, как суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей за гей-пропаганду в эфире. Об этом стало известно из поста, опубликованного на его странице в Facebook.

«"Можно уйти с Муз-ТВ, но Муз-ТВ не уйдет из тебя никогда" — с этими словами закоренелого музтэвэшника я покинул канал», — написал Разыграев. Он подчеркнул, что его решение покинуть пост программного директора никак не связано с судами, штрафами и информационным шумом вокруг них. Продюсер заверил, что принял это решение самостоятельно, и уточнил, что оно зрело с лета.

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По словам Разыграева, последние семь с половиной лет он отвечал за всю контентную, программную и музыкальную политику канала. «По существу, мой функционал и должность на канале означали "минус один от генерального [директора]"», — заявил продюсер, уточнив, что старался делать все, чтобы «Муз-ТВ» стал лучшим музыкальным каналом России.

В заключение продюсер поблагодарил коллег за работу и пожелал им новых свершений. При этом он отметил, что не собирается навсегда прощаться с шоу-бизнесом. «Впереди следующая, не менее интересная глава моей жизни, новые вызовы и амбициозные цели», — добавил Разыграев.

17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал Разыграева на 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. До этого за аналогичное правонарушение на один миллион рублей оштрафовали сам канал «Муз-ТВ».

Поводом стало нарушение, связанное с трансляцией 4 июня 2021 года мероприятия «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света». Уточнялось, что в эфире канала были продемонстрированы материалы, которые, по мнению суда, содержали ЛГБТ-пропаганду.

Олег Давыдов
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