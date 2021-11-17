Ведущего премии «Муз-ТВ» оштрафовали

Ведущего премии «Муз-ТВ» Андрея Разыграева оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash в Telegram. Решение принято Басманным судом Москвы.

Разыграев вслед за самой телекомпанией понес наказание по статье 6.21 («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних») кодекса об административных правонарушениях. О реакции самого телеведущего пока ничего не сообщается.

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До этого Басманный суд Москвы оштрафовал сам телеканал «Муз-ТВ» по той же статье. Сумма штрафа составила один миллион рублей. Поводом стало нарушение, связанное с трансляцией 4 июня 2021 года мероприятия «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света». Попавшие в эфир записи сочли имеющими отношение к пропаганде ЛГБТ-сообщества.

В конце октября стало известно, что на «Муз-ТВ» составили протокол по статье 6.21 КоАП России. Альтернативой миллионному штрафу тогда называлась приостановка работы на 90 суток.

Церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» состоялась 4 июня 2021 года. Певец Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян пришли на мероприятие в образах молодоженов, а тиктокер Данила Милохин появился на красной дорожке в наряде, состоящем наполовину из женского платья, а наполовину — из мужского костюма. После этого эфиром заинтересовались в Роскомнадзоре: представители регулятора пообещали проверить церемонию на гей-пропаганду.