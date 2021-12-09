В Узбекистане прокомментировали причины взрыва в торговом центре

Версия о теракте торговом центре «Инденим» в городе Денау Сурхандарьинской области Узбекистана не подтвердилась. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре республики, пишет «Газета.uz».

Взрыв в торговом центре прокомментировал заместитель начальника управления Генпрокуратуры Дониер Масалиев. Он заявил, что, по предварительным данным, взрывчатые вещества или нефтепродукты не были причиной случившегося.

По его словам, работающая на месте происшествия группа экспертов в качестве основной версии по-прежнему рассматривает утечку газа, которая продолжалась несколько часов.

В свою очередь глава областной администрации Тура Боболов рассказал, что в результате взрыва были повреждены 65 зданий. Он отметил, что больше всего пострадали шесть домов, находящихся в непосредственной близости к месту происшествия.

Ранее сообщалось, что ночью 7 декабря в торговом центре «Инденим» произошел взрыв. В результате него в двухэтажном здании обрушились стены, и начался пожар. По данным спасателей, причиной произошедшего оказалась вспышка газовоздушной смеси.