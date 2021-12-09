Полковника МВД повторно оправдали по делу об афере на 1,5 миллиона долларов
Пресненский суд Москвы повторно оправдал бывшего заместителя начальника полиции управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, полковника Адама Яхутля по делу о взятке в 1,5 миллиона долларов. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает ««Коммерсантъ»».
По данным следствия, полицейский договорился с бывшим заместителем председателя правления «Мособлбанка» Дмитрием Васильевым, которого объявили в международный розыск за хищения 70 миллиардов рублей, о прекращении заведенного на него уголовного дела за вознаграждение в 1,5 миллиона долларов. Заявителем по делу выступал бизнесмен Дмитрий Ганелин, который утверждал, что в 2015 году передал Яхутлю миллион долларов, а затем в 2016 году еще 20 миллионов рублей. Адвокаты подсудимого настаивали на том, что полицейского оговорили.
11 ноября 2020 года сообщалось, что Пресненский районный суд оправдал полковника по этому делу. В суде заявили, что показания свидетелей не указывают прямо на факт передачи взятки. В феврале 2021 года Мосгорсуд отменил это решение и отправил дело на пересмотр.