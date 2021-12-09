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Полковника МВД повторно оправдали по делу об афере на 1,5 миллиона долларов

«Ъ»: суд в Москве снова оправдал полковника МВД Яхутля по делу о взятке в 1,5 млн долларов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы повторно оправдал бывшего заместителя начальника полиции управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, полковника Адама Яхутля по делу о взятке в 1,5 миллиона долларов. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает ««Коммерсантъ»».

По данным следствия, полицейский договорился с бывшим заместителем председателя правления «Мособлбанка» Дмитрием Васильевым, которого объявили в международный розыск за хищения 70 миллиардов рублей, о прекращении заведенного на него уголовного дела за вознаграждение в 1,5 миллиона долларов. Заявителем по делу выступал бизнесмен Дмитрий Ганелин, который утверждал, что в 2015 году передал Яхутлю миллион долларов, а затем в 2016 году еще 20 миллионов рублей. Адвокаты подсудимого настаивали на том, что полицейского оговорили.

11 ноября 2020 года сообщалось, что Пресненский районный суд оправдал полковника по этому делу. В суде заявили, что показания свидетелей не указывают прямо на факт передачи взятки. В феврале 2021 года Мосгорсуд отменил это решение и отправил дело на пересмотр.

Елизавета Новикова
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