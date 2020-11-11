Полковника МВД оправдали по делу об афере на полтора миллиона долларов

Пресненский районный суд Москвы оправдал бывшего заместителя начальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу полковника Адама Яхутля по делу о крупной афере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, к полковнику МВД обратился бизнесмен, попросив прекратить уголовное преследование его знакомого — бывшего заместителя председателя правления Мособлбанка Дмитрия Васильева, которого объявили в международный розыск за хищения 70 миллиардов рублей.

За свои услуги Яхутль, уверены следователи, запросил полтора миллиона долларов. Большая часть денег якобы должна была пойти «некоему генералу».

Полковника МВД задержали 27 августа 2018 года. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере») РФ.

Обвинение потребовало для Адама Яхутля пять лет лишения свободы, однако суд не установил само событие преступления.

Как уточняет РБК, в основу обвинения легли показание самого бизнесмена. Он заявил, что передал полковнику более миллиона долларов, однако офицер обещание так и не выполнил. Взяткодателя признали потерпевшим по делу, хотя, согласно позиции Верховного суда, человек, давший взятку, не может иметь такой процессуальный статус.

Кроме того, версию бизнесмена не подтвердил в суде и его подчиненный, который якобы передавал Яхутлю часть взятки. Он заявил, что нес полковнику только документы.

Это стало второй попыткой вынести приговор полковнику. Ранее его дело возвращали в прокуратуру, а затем — в Следственный комитет России из-за ошибок в обвинительном заключении.