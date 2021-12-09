Кремль отказался комментировать вопрос о возможности введения QR-кодов для детей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о возможном введении QR-кодов в России для детей после вакцинации. По его мнению, запрашивать разъяснения журналистам следует в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России в декабре началось исследование популяционного иммунитета к COVID-19 среди детей. Специалисты проводят оценку иммунитета у детей от года до 17 лет.

Попова добавила, что количество инфицированных коронавирусом выросло, для детей возможность встретиться с COVID-19 стала выше.

Вакцину от коронавируса для подростков в возрасте старше 12 лет «Спутник-М» зарегистрировали в России в конце ноября. Препарат был создан специалистами центра имени Гамалеи.