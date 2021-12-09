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Старинный дом в центре Петербурга затопило фекалиями

«Фонтанка»: подвал дома-памятника в центре Петербурга залило отходами из канализации

Кадр: страница «Фонтанка.ру» во «ВКонтакте»

В центре Санкт-Петербурга дом-памятник на улице 5-й Советской затопило фекалиями. Зловонная лужа отходов глубиной около 40 сантиметров возникла в подвале из-за пробоины в канализационном колодце, пишет «Фонтанка». Однако управляющая компания и Водоканал не решили проблему.

Авария случилась в конце лета в одном из подъездов старинного здания, но спустя несколько месяцев неприятный запах распространился по всему дому — на него жалуются и жильцы, и арендаторы помещений на первом этаже. Петербуржцы опасаются за свое здоровье из-за антисанитарии, так как в жиже могут содержаться переносчики опасных болезней.

Владельцы квартир уже неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой устранить причину зловония и продезинфицировать подвал. Коммунальщики только обработали подвал хлоркой, однако не спустились к месту аварии. В УК заявили, что за все колодцы водоотведения отвечает Водоканал. Однако в Водоканале опровергли информацию — колодец не попадает в их зону деятельности. Система находится внутри дома, а значит, заниматься ей должны в УК.

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Сложности вызвал юридический статус помещения. Проблемная емкость находится на территории так называемого подвесного двора. Исторически это технический этаж, стоящий на сваях внутри дворовой территории — в XIX веке там хранили уголь, дрова или лед. В данном случае подвесным этажом оказался этаж ниже первого, который номинально считают подвалом.

Коммунальщики объяснили, что такие помещения не входят в состав общедомового имущества, а их правовой статус в городе не определен — полномочия УК на него не распространяются. Однако сотрудники компании пообещали осушить подвал и заделать дыры в колодце ради безопасности проживающих.

Ранее фекалиями затопило город Вилково в Одесской области, который называют «украинской Венецией». Причиной аварии стало отключение вакуумной канализации из-за долга за оплату электричество. В результате пострадали около 30 объектов, включая школы и больницы.

Нина Ташевская
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