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Стало известно о еще одном контакте Путина и Меркель

Президент России Путин поговорил с бывшим канцлером Германии Меркель

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поговорил с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону. О еще одном контакте лидеров сообщается на сайте Кремля.

В рамках разговора российский лидер поблагодарил за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув значительный вклад Меркель в развитие российско-германских отношений.

Вместе с тем бывший канцлер Германии выразила признательность президенту России, а также пожелала успехов в работе с новым главой правительства ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее Путин направил телеграмму Меркель, обратившись к ней в тексте послания на «ты». Глава российского государства выразил экс-канцлеру ФРГ искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и подчеркнул, что они постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из наиболее сложных ситуаций.

Лидер Социал-демократической партии ФРГ Олаф Шольц в среду, 8 декабря, был избран депутатами бундестага новым канцлером Германии. На этом посту он сменит Меркель, правившую свыше 16 лет.

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Юлия Ямпольская
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