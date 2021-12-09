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Находившегося в международном розыске российского майора осудили за взятку

В Екатеринбурге за взятку в полтора миллиона рублей осудили бывшего майора полиции

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Свердловской области бывшего майора российской полиции Владимира Нечаева осудили на десять лет колонии строгого режима за взятку в полтора миллиона рублей. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает URA.ru.

По данным издания, прокуратура требовала для находившегося в международном розыске силовика 12 лет колонии. Как установил суд, осужденный в 2017 году получил деньги за прекращение проверки в отношении нескольких бизнесменов из Екатеринбурга. После получения взятки он уволился и пустился в бега.

Как уточняет издание Znak.ru, Нечаев возглавлял отдел по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства. Он скрывался около трех лет, пока в сентябре 2020 года не был задержан в Москве.

Следственный комитет возбудил и расследовал в отношении сотрудника уголовное дело по стать 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

6 декабря сообщалось, что замначальника управления МВД России по Самаре предъявили обвинение в получении миллионных взяток от преступников.

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Владимир Седов
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