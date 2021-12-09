В Совфеде объяснили нежелание США вводить санкции против России

Антироссийские санкции могут обернуться против самих США, поскольку российская сторона поставляет американцам товары, которые нечем заменить — так сенатор Совфеда Андрей Климов объяснил нежелание страны вводить новые ограничения. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что Москва не ведет никаких переговоров с Вашингтоном по поводу отмены санкций.

США рассматривают применение санкций против России в сфере энергетики как крайнюю меру, учитывая их возможное влияние на мировую экономику. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Без альтернатив

Факт того, что Россия включена в мировую экономику, давление на страну может оказать негативное воздействие на финансовую систему всего мира, по словам Климова, уже не раз останавливало США от введения новых ограничений. В данном случае речь, как он считает, идет, скорее, о внутриполитической игре.

«Смысл тут такой: они нас пугали, мы испугались, поэтому теперь применять санкции смысла нет, — объяснил политик. — Но я вам приведу такую любопытную цифру: американские Boeing на 40 процентов состоят из наших комплектующих. И это только один пример, таких масса. Представляете, чем может обернуться для них введение санкций против России? Мы ведь не просто страна, которая поставляет нефть и газ — с США мы ими вообще не торгуем. Им мы продаем товары, которые американцам нечем заменить».

Кроме того, как считает сенатор, США понимают, что терпение Евросоюза тоже не безгранично, а ведь санкции против России становятся для региона все менее выгодными и уже используются как способ сдерживания союзников.

«Я предполагаю, что то, что мы видим сейчас, — заранее подготовленный медиаплан, который теперь реализуется. Естественно, когда [президент России Владимир] Путин с [президентом США Джо] Байденом говорили, наши позиции были четко сформулированы, но не надо думать, что Москва ведет с Вашингтоном какие-то переговоры по поводу отмены санкций. Мы принимаем ответные адекватные меры, но никаких переговоров не ведем, ни о чем не просим», — подчеркнул Климов.

Ранее Путин назвал санкции США против Московского физико-технического института (МФТИ) чушью и попыткой сдержать развитие России.