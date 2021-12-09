США применят энергетические санкции против России в крайнем случае

США рассматривают применение санкций против России в сфере энергетики как крайнюю меру, учитывая их возможное влияние на мировую экономику и цены на бензин в самих Штатах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников.

«Мы пытаемся это сделать так, чтобы было целое меню вариантов. Мы не осуществим все из этого меню разом… Из этого сектор энергетики является наиболее крайней мерой, если это будет необходимо. Не вижу это в первой группе», — приводит телеканал слова одного из экспертов.

Однако чиновники, опрошенные CNN, предупреждают, что без жестких мер против энергетического сектора санкции против России будут недостаточно сильными для ее «сдерживания».

Ранее президент России Владимир Путин назвал санкции США против Московского физико-технического института (МФТИ) чушью и попыткой сдержать развитие России. Министерство торговли США внесло 27 компаний в список организаций, угрожающих национальной безопасности страны. В частности, были введены экспортные ограничения в отношении МФТИ.