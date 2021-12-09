В Совфеде отреагировали на угрозу ядерной бомбардировки от сенатора из США

Заявление сенатора от Республиканской партии США Роджера Уикера, допустившего ядерный удар по России в случае конфликта нашей страны с Украиной, довольно странно слышать от человека, который занимает должность в Организации безопасности и сотрудничества (ОБСЕ). Таким мнением с «Лентой.ру» поделился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если я не ошибаюсь, этот сенатор является членом ОБСЕ. Мне кажется, что, работая в Организации по безопасности и сотрудничеству, делать такие заявления очень опасно. Это не красит сенатора, я думаю, что он погорячился», — заявил он.

В то же время Джабаров отметил, что подобные заявления нельзя было исключать от политических оппонентов президента США Джо Байдена после того, как тот провел встречу с Путиным.

«Сенаторы избираются напрямую и считают себя достаточно независимыми. При этом стоит учитывать, что почти весь американский конгресс — и сенаторы, и члены палаты представителей довольно русофобски настроены», — добавил Джабаров.

Ранее в посольстве России в США назвали заявление Уикера безответственным, напомнив, что, согласно совместному заявлению лидеров двух стран «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

Сенатор от Республиканской партии Роджер Уикер до этого говорил, что в случае эскалации конфликта в Донбассе США могут применить ядерное оружие против РФ. Однако опрошенные The Independent сенаторы отметили, что Уикер просто рассуждал о гипотетических возможностях его применения, а не реальных планах.