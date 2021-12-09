В РФПИ заявили о высокой защите от смерти привитых «Спутником V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев раскрыл процент защиты от летального исхода среди привитых российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщают «Известия».

По словам Дмитриева, исследование, проведенное две недели назад в Венгрии, показало, что российский препарат защищает от смерти от коронавируса на 98 процентов.

Самая высокая эффективность

Глава РФПИ также подчеркнул, что российская вакцина показала самую высокую эффективность и безопасность в сравнении с препаратами других стран-производителей.

Это самый высокий показатель. Это означает, что люди, вакцинированные «Спутником V», защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые. Это высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались. Там были Moderna, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca, и «Спутник» показал самую высокую эффективность Кирилл Дмитриев глава РФПИ

Исследование показало, что эффективность от вакцинации «Спутником V» длится дольше, чем у других препаратов. Об этом говорит опыт массового использования препарата в Сан-Марино и других странах. «Это долгоиграющая вакцина, ее безопасность доказана данными из всех стран, где «Спутник» используется, включая Мексику, где показано, что у «Спутника» нет серьезных побочных эффектов, а количество несерьезных побочных эффектов в разы меньше, чем у других вакцин. Это данные о более чем 100 млн человек в мире за пределами России, которые получили вакцину "Спутник V"», — утверждает Дмитриев.

Признание в мире

3 декабря Дмитриев дал интервью газете La Nacion, в котором объяснил задержку одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) бюрократическими препятствиями.

Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер

Кирилл Дмитриев глава РФПИ

По словам Дмитриева, Москва не видит особых причин, по которым ВОЗ медлит с признанием вакцины, поскольку эффективность «Спутника V» была подтверждена не только публикациями в авторитетных медицинских журналах, но и реальными данными со всего мира. Он также отметил, что после одобрения препарата вакцинация им позволит россиянам въезжать в еще большее число стран.

Он также добавил, что Минздрав России играет большую роль в решении вопроса о признании вакцины в Европе. По мнению главы РФПИ, для путешествий между странами больше значения имеет признание российских сертификатов, чем признание РФ вакцины ВОЗ.

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население которых составляет около четырех миллиардов человек. Препарат производится более чем 20 компаниями в 14 странах мира. В России эффективность вакцины центра имени Гамалеи составила 97,6 процента. Против дельта-штамма препарат оказался эффективен на 83,1 процента.

«Спутник V» против нового штамма

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что вакцинация является единственным способом избежать вспышки омикрон-штамма коронавируса в России. По словам медика, способность передаваться от человека к человеку у омикрона более выражена. «С точки зрения того, как защититься, я бы хотел призвать к вакцинации, потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции», — отметил он. Специалист назвал прививки средством, которое может помочь предотвратить вспышку заболеваемости

Схожее мнение выразил и доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. По словам врача, существует только один действенный способ не заразиться новым штаммом — вакцинация препаратом «Спутником V». Он отметил, что в Южно-Африканской Республике медработники вакцинированы Johnson & Johnson.

Это векторная вакцина, которая очень сходна со "Спутником V". Врачи в ЮАР не болеют. Johnson & Johnson работает, значит и "Спутник V" будет работать Дмитрий Еделев доктор медицинских наук

По мнению медиков, у привитых будет срабатывать иммунный ответ на омикрон-штамм, так как сам вид вируса остался прежним.