Минздрав назвал единственный способ избежать вспышки омикрон-штамма в России

Вакцинация является единственным способом избежать вспышки омикрон-штамма коронавируса в России, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в эфире программы «Док Ток» на Первом канале.

По словам медика, способность передаваться от человека к человеку у омикрона более выражена. «А с точки зрения того, как защититься, я бы хотел призвать к вакцинации, потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции», — отметил он. Специалист назвал прививки средством, которое может помочь предотвратить вспышку заболеваемости

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев подчеркнул, что для защиты от нового штамма надо вакцинироваться препаратом «Спутником V».

Врачи в ЮАР, где появилась инфекция, привиты препаратом Johnson & Johnson и не болеют. По словам врача, это векторная вакцина, которая очень сходна со «Спутником V».

В понедельник, 6 декабря, Роспотребнадзор подтвердил первые случаи омикрон-штамма в России — заболели прилетевшие из ЮАР россияне.