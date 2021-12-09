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Россия рассказала о вине США в вопросах решения дипломатического кризиса

Рябков: решение дипломатического кризиса между Москвой и Вашингтоном в тупике из-за США

Фото: Globallookpress.com

Из-за действий США вопросы, связанные с решением дипломатического кризиса между Москвой и Вашингтоном, приводят в тупик и не позволяют разобраться с проблемой. С таким заявлением выступил замглавы российского МИД Сергей Рябков, цитату приводит РИА Новости.

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«В целом весь данный блок вопросов находится в глухом тупике и практически не поддается урегулированию из-за некооперабельности США... Фрагментарные аспекты объемнейшего визового досье, по которому удается находить взаимопонимание, не меняют общей весьма негативной и все более тревожной картины», — убежден дипломат.

Он считает, что Госдепартамент США намеренно «вводит в заблуждение общественность» обеих стран и делает вид, будто настроен разрешить дипломатический кризис.

Российская сторона не в первый раз выступает с обвинениями в адрес официального Вашингтона, критикуя последнего за нежелание наладить отношения. Кроме того, Москва обвиняет Вашингтон в попытках усугубить кризис. Американская сторона свою вину отрицает.

1 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до 1 июля 2022-го территорию РФ покинет еще одна группа сотрудников дипмиссии США в Москве в том случае, если американская сторона не пойдет на компромисс в решение дипломатического кризиса. До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что 27 сотрудников посольства РФ в США вынуждают покинуть страну до 30 января.

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Елизавета Наумова
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