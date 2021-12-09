Адвокат оценил санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины
Адвокат бывшего главы Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого Ростислав Кравец прокомментировал санкции, которые ввели против Тупицкого США. Он также обвинил американский Госдепартамент в захвате КС страны, пишет «Страна.UA».
Кравец оценил санкции против Тупицкого, назвав их «грубейшим вмешательством во внутренние дела Украины». По его словам, отсутствие реакции Украины на меры против экс-главы КС свидетельствует о том, что за конституционным кризисом на Украине и «фактически захватом» КС стоит не президент республики Владимир Зеленский, а Госдеп.
«С такой формулировкой нужны санкции в отношении "Бурисмы" и сына президента США Джо Байдена, которые непосредственно замешаны в крупнейшем коррупционном скандале, на мой взгляд», — подчеркнул адвокат.
9 декабря Госдеп обвинил бывшего главу КС Украины Тупицкого в коррупции. В ведомстве подчеркнули, что он получил денежную взятку во время работы в судебной системе республики.
Зеленский отстранил судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина от своих должностей. Он объяснил эту меру «восстановлением справедливости и решением конституционного кризиса». При этом Верховный суд 14 июля 2021 года признал указ украинского президента в отношении Тупицкого противоправным. Офис Зеленского обжаловал такое решение.