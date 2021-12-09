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Адвокат оценил санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины

Адвокат экс-главы КС Украины Кравец назвал санкции США против Тупицкого вмешательством
Начало событий в новости США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины

Фото: Pixabay

Адвокат бывшего главы Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого Ростислав Кравец прокомментировал санкции, которые ввели против Тупицкого США. Он также обвинил американский Госдепартамент в захвате КС страны, пишет «Страна.UA».

Кравец оценил санкции против Тупицкого, назвав их «грубейшим вмешательством во внутренние дела Украины». По его словам, отсутствие реакции Украины на меры против экс-главы КС свидетельствует о том, что за конституционным кризисом на Украине и «фактически захватом» КС стоит не президент республики Владимир Зеленский, а Госдеп.

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«С такой формулировкой нужны санкции в отношении "Бурисмы" и сына президента США Джо Байдена, которые непосредственно замешаны в крупнейшем коррупционном скандале, на мой взгляд», — подчеркнул адвокат.

9 декабря Госдеп обвинил бывшего главу КС Украины Тупицкого в коррупции. В ведомстве подчеркнули, что он получил денежную взятку во время работы в судебной системе республики.

Зеленский отстранил судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина от своих должностей. Он объяснил эту меру «восстановлением справедливости и решением конституционного кризиса». При этом Верховный суд 14 июля 2021 года признал указ украинского президента в отношении Тупицкого противоправным. Офис Зеленского обжаловал такое решение.

Марина Совина
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