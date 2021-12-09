США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины

Государственный департамент США включил бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в список лиц, против которых действуют санкции Соединенных Штатов Америки. США обвинили Тупицкого в значительных эпизодах коррупции, следует из пресс-релиза Госдепа.

«Александр Тупицкий, бывший председатель Конституционного суда Украины, за значительные коррупционные действия, включая получение денежной взятки в ходе работы в судебной системе Украины», — сообщает в заявлении причину включения бывшего украинского судьи в санкционный список государственный секретарь США Энтони Блинкен. Соединенные Штаты также ввели санкции против политиков, чиновников и предпринимателей из стран Центральной и Латинской Америки и Африки.

Главу Конституционного суда Украины в конце марта отстранили от должности президентским указом. Украинский лидер Владимир Зеленский принял такое решение несмотря на то, что по Конституции он не обладает должными полномочиями. «Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса» — объяснил решение Зеленский.

Представители Зеленского обвинили бывшего главу КС в противоправных действиях. Представитель украинского президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Тупицкий является фигурантом нескольких уголовных дел.

Действия Зеленского спровоцировали затяжной конфликт между президентом и Конституционным судом. Летом шесть судей сорвали заседание, на котором судебный орган выносит вердикты о конституционности законов по представлениям депутатов Верховной Рады Украины. Они заявили, что увольнение Тупицкого не имеет законной силы и настаивали на его присутствии. Протест судей поддержали украинские политические партии «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».