Предполагаемая любовница Градского ответила на слухи о романе с артистом

Победительница третьего сезона шоу «Голос» Александра Воробьева ответила на предположения о любовной связи с ее наставником в телепроекте, покойным композитором Александром Градским. Певица рассказала об этом в интервью для Woman.ru.

Воробьева развеяла слухи о романе с музыкантом, отметив, что до последних дней они с Градским регулярно общались. «Он любил меня как профессионала, человека творческого. Он обожал мой голос и любил меня как отец — дочь. Все домыслы про какую-то связь между нами — полная чушь! Не надо очернять его имя. Просто больно смотреть. Человек был настолько замечательный», — заявила она.

Воробьева подчеркнула, что в последний раз созванивалась с Градским примерно за полторы недели до его кончины. «Обсуждали творческие вопросы, договаривались, что приедем к нему в гости. Но он ни слова не сказал о своем плохом самочувствии, никогда не жаловался. Мы даже не знали о его состоянии», — поделилась она.

Александр Градский умер в Москве 28 ноября. Он был госпитализирован с подозрением на инсульт. К ухудшению самочувствия привела перенесенная музыкантом в сентябре коронавирусная инфекция. Народному артисту России было 72 года.