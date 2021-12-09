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Winline поддержал ФК Спартак перед выездным матчем против Легии

Winline поддержал Спартак перед выездным матчем против Легии, разместив рекламу в Варшаве

Фото: @fcsm_official

Winline поддержал ФК Спартак перед выездным матчем против Легии, разместив рекламу в Варшаве. Фотографии и видео рекламного щита появились в соцсетях столичного клуба.

На цифровом билборде крутятся нарезки с матчей «Спартака» и «Легии», очевидно, в Лиге чемпионов УЕФА сезона-1995/96, когда красно-белые дважды победили соперника (2:1 дома и 1:0 на выезде). «Варшава, ты готова? Потому что мы — да!» — такими словами завершаются ретро-кадры.

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Татьяна Романова
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